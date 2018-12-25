Эксперт: «Репутация движения «Голос» давно известна»

Москва, , 17:59 — REGNUM Первые претензии доклада движения «Голос» по выборам в Приморье после его анализа не подтвердились.

Напомним, по сообщениям СМИ, во вторник, 25 декабря движение «Голос» опубликовало доклад по результатам выборов губернатора Приморского края, в котором эксперты движения заявляют о том, что копии итоговых протоколов с этих участков имеют явные признаки подделки.

Проанализировав цифры с 47 из 80 участков Владивостока, оборудованных КОИБ-2010, эксперты даже установили формулу, по которой фальсификаторы предположительно «рисовали» результаты. Эти данные и итоги статистического анализа ставят под сомнение победу губернатора Олега Кожемяко в первом туре, цитирует доклад движения «Голос» издание «Газета.ру»

В связи с этим «Голос» потребовал от Центризбиркома провести проверку на всех участках с КОИБ-2010, рекомендовать крайизбиркому обратиться с исками об отмене итогов выборов на 47 участках и провести там ручной пересчет. Во избежание новых нарушений эксперты предложили дать общественным объединениям право направлять наблюдателей в избиркомы и предусмотреть в законодательстве обязательный выборочный пересчет голосов на участках с КОИБами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоговый доклад ассоциации «Голос» о нарушениях, якобы допущенных в ходе выборов губернатора Приморья 16 декабря, пока не был изучен в Кремле. Скорее всего, документ тщательно проанализируют в Центризбиркоме, сообщил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что первые претензии «Голоса» о якобы имевшихся нарушениях не были подтверждены, это показал беглый анализ жалоб. Так, речь шла об избирательных участках, которые не работали во время выборов, а также приводились другие данные, не соответствующие действительности.

Песков предположил, что в организации скорректировали претензии за прошедшее время. Их изучит ЦИК — самое компетентное ведомство в вопросе выборов.

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Ситуацию на своей странице в социальной сети проанализировал президент консалтингового агентства Bakster-group политолог Дмитрий Гусев.

«Так уж повелось, что после любой избирательной кампании находятся страждущие, которые точно «знают истину» и пытаются «открыть глаза» общественности. А представители СМИ, подхватывают эти откровения и тиражируют вовсю, обычно, без всякого фактчекинга. И чаще всего это происходит в соответствии с поговоркой «после драки кулаками», — написал эксперт.

«Сегодня одно вроде как авторитетное издание опубликовало свидетельства организации «Голос», которая якобы обнаружила на повторных выборах губернатора Приморского края нарушения. Звучит устрашающе: «на 47 участках возможны фальсификации». И, естественно, ставят под сомнение победу Олега Кожемяко. «К «Голосу» вопросов нет. Их репутация давно известна и нарушения, которые они выявляют, чаще всего на поверку оказываются низкопробными фейками. Возникает вопрос к журналистам: должно ли было интернет-СМИ проверить данные доклада общественников перед тем, как вываливать это все на своих страницах? Кажется, что да. Но раз не сделало это СМИ, предлагаю нам с вами заняться занимательной арифметикой. Итак, предположим, что на 47 участках Владивостока были нарушения (на самом деле, нет, но предположим). Самое небольшое количество избирателей на участке — 130 человек, самый масштабный участок — 3145. В среднем — полторы тысячи. Значит это всего семьдесят с половиной тысяч избирателей. Явка на городских округах колебалась в районе 30% (21 150 пришедших избирателей на исследуемых участках) Предположим невероятное: результаты выборов на этих участках отменены», — привел аргументы против содержания доклада движения «Голос» Дмитрий Гусев.

«Всего за Кожемяко проголосовало 420 730 человек. Даже если отнять все спорные голоса только у Олега Кожемяко — его общий итог составит 61%. О каком «риске второго тура» идет речь?», — подытожил свой комментарий президент консалтингового агентства Bakster-group.