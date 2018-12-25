Версия: отравляющие вещества на Донбасс привезли иностранные военные?

Москва, , 18:51 — REGNUM На Юго-Востоке Украины есть риск осуществления провокаций с использованием отравляющих веществ. На эту тему 25 декабря высказался официальный представитель оперативного управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире передачи «Время покажет» на Первом канале, комментируя информацию о прибытии на Донбасс вагонов с отравляющими веществами.

«Это был не эшелон, а несколько вагонов, — сказал Басурин. — Разгрузку осуществляли военные, которые были одеты в спецодежду. Это химические костюмы специальные. Также были замечены иностранные военнослужащие, потому что они отличаются по форме и по поведению, которые присутствовали при этой разгрузке. Люди это увидели, нам эту информацию сообщили, и поэтому мы ее экстренно выдали в эфир. Мы не хотим никаких провокаций. Мы пытаемся не допустить гибели людей».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, со ссылкой на официальный сайт ДНР, по словам Басурина, на станции Красногоровка, расположенной на подконтрольной Украине территории ДНР, замечены украинские военнослужащие, разгружающие бочки с отравляющими веществами.

«Нашей разведкой получена информация о прибытии на железнодорожную станцию Красногоровки вагонов, забитых бочками синего цвета с сильнодействующим химическим ядовитым веществом, — проинформировал Басурин. — В настоящее время идет их разгрузка украинскими военнослужащими, одетыми в защитные комплекты. Также мы располагаем достоверной информацией о нахождении в данном районе специалистов из британских и американских спецслужб, практикующихся на проведении диверсий».

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