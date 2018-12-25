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Талибы* отрицают причастность к захвату правительственного здания в Кабуле

Политика

* Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 25 декабря 2018, 17:51 — REGNUM  В результате атаки на правительственное здание в центре афганского Кабула погибли 43 человека, большая часть — гражданские лица, 25 декабря передает агентство Reuters.

Атака с захватом правительственного департамента по делам инвалидов 24 декабря продолжалась восемь часов, трое боевиков смогли убить десятки человек, взорвать пять бомб и нанести значительный ущерб зданию.

До сих пор неизвестно, кто организовал нападение — правительство обвиняет в теракте движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), оно, в свою очередь, отрицает причастность к теракту.

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