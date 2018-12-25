Подсветка спальных районов Петербурга оказалась «скучной и скудной»

Санкт-Петербург, , 17:15 — REGNUM Врио губернатора Петербурга Александр Беглов остался недоволен новогодним украшением жилых районов нового строительства. Об этом он сообщил на заседании правительства во вторник, 25 декабря, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Я предупреждал, что буду ездить по новостройкам. Центр города украшен хорошо, отмечаю. А в новостройках? Скудно, скучно. Задаю вопрос: «А что те магазины, предприятия, которые находятся в районах?». Мне отвечают: «Они частные». Ну и что, что частные, это общий праздник!» — негодовал Беглов.

Ранее во время своего объезда в Невском районе он уже критиковал уровень новогоднего оформления и высказал желание обязать предпринимателей украшать свои магазины и заведения к празднику.

Беглов обратил внимание профильных комитетов на это безобразие, потребовав «навести порядок», поставив в пример Красносельский район. «Не знаю, каким образом глава (района) это сделал, но сделал», — похвалил Беглов.

Он поделился и другими впечатлениями от своих районных объездов. По словам Беглова, он встретил во дворах мусор, рекламу наркотиков и интимных услуг, отсутствие освещения. Всё это ему показали молодые люди, которых он случайно встретил на улице. Они «охраняли» электрощит от сотрудников ЖКС, так как те порывались закрасить граффити серой краской. Беглов же выступил на стороне молодежи.

«Наверное, правильное дело делают, это лучше, чем налепленная реклама различных услуг. И вообще, я считаю, что нужно организовать такие хорошие патрули во всех районах. 40 минут мы гуляли по дворам, я всё посмотрел. И рекламу наркотиков, которую краской написали во дворах, и рекламу разных услуг, и мусор внутри дворов, и неосвещенные площадки. Они мне всё показали. Таких активистов следует поддерживать», — заключил Беглов.