Сергей Неверов: 2019 год станет особенным для России

Москва, , 16:44 — REGNUM Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов поздравляет читателей ИА REGNUM с Новым годом, парламентарий уверен, что 2019 год станет особенным для страны:

«От всей души поздравляю читателей ИА REGNUM с Новым годом!

Новогодние праздники занимают особое место в жизни каждого из нас. Они согревают теплом общения с близкими, дарят добрые и светлые надежды, наполняют верой в лучшее. Это время, когда мы вспоминаем яркие события уходящего года и загадываем желания. Для каждого из нас уходящий год запомнился чем-то своим, особенным. Были и испытания, и победы. Каждый год приносит нам бесценный опыт.

Наступающий год станет особенным для страны. Мы приступаем к реализации приоритетных национальных проектов. Они касаются важнейших направлений. И ключевая цель — сделать так, чтобы каждая семья, каждый человек чувствовал себя защищенным, чувствовал положительные изменения в системе здравоохранения, образования, был уверен в завтрашнем дне.

От всей души желаю, чтобы 2019 год стал для России годом прорывного развития, стабильности и согласия, чтобы в каждый дом он принес благополучие».

Руководитель фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов