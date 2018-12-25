Силы Асада вошли в район Манбидж

Дамаск, , 16:33 — REGNUM После того, как президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные покинут в Сирии зону восточнее Евфрата, а Турция объявила о приостановке готовившегося наступления в этот регион, по данным некоторых источников, вооруженные силы Дамаска вошли в район Аримах на западе сирийского района Манбидж.

Они также указывают, что Дамаск координирует свои действия с курдскими боевыми отрядами. Более того, там еще находятся военные США, которые дислоцированы в районе реки Саджу, отделяющей Манбидж от районов, освобожденных от курдских отрядов в рамках проведенной Турцией операции «Щит Евфрата».

Напомним, что в июне нынешнего года после угроз Турции начать военную операцию курдские «Отряды народной самообороны» приняли решение покинуть Манбидж. Курды при поддержке США освободили город от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2016 году.

Анкара считает эти военизированные формирования сирийским ответвлением Курдской рабочей партии, которая признана ею террористической организацией. Потом Турция и США в течение нескольких месяцев вели переговоры для разрешения конфликта.

После встречи с государственным секретарем США Майком Помпео в Вашингтоне министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу объявил о согласовании «дорожной карты» по выходу военизированных формирований курдов из Манбиджа, которая предусматривала размещение там совместных групп военных США и Турции.

Так что ситуация в Сирии заметно меняется. В этой связи турецкие СМИ сообщают, что на расширенном заседании фракции «Партии справедливости и развития» в Великом национальном собрании президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «в конце этой недели совершит визит в Россию и проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным».