Экс-мэр южноуральского Миасса выпущен из СИЗО

Миасс, Челябинская область, , 16:25 — REGNUM Бывший мэр южноуральского Миасса Геннадий Васьков освобождён из СИЗО. Решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, сообщили журналистам в суде.

Суда экс-мэр будет ждать под домашним арестом. При этом ему разрешены ежедневные часовые прогулки и визиты к врачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арестован Васьков был 15 мая. В тот же день депутаты городского собрания приняли его отставку с поста главы города.

Геннадий Васьков обвиняется в превышении полномочий и в покушении на получение взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэру южноуральского Миасса предъявлено новое обвинение