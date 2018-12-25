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Экс-мэр южноуральского Миасса выпущен из СИЗО

Политика

Под домашний арест

Миасс, Челябинская область, 25 декабря 2018, 16:25 — REGNUM  Бывший мэр южноуральского Миасса Геннадий Васьков освобождён из СИЗО. Решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска, сообщили журналистам в суде.

Суда экс-мэр будет ждать под домашним арестом. При этом ему разрешены ежедневные часовые прогулки и визиты к врачу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, арестован Васьков был 15 мая. В тот же день депутаты городского собрания приняли его отставку с поста главы города.

Геннадий Васьков обвиняется в превышении полномочий и в покушении на получение взятки.

Читайте ранее в этом сюжете: Экс-мэру южноуральского Миасса предъявлено новое обвинение

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