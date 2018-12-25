Медведев назначил нового главу Росприроднадзора

Москва, , 16:14 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев назначил Светлану Радионову новым руководителем Росприроднадзора. Соответствующее распоряжение обнародовано 25 декабря пресс-службой правительства.

«Назначить Радионову Светлану Геннадьевну руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, освободив её от занимаемой должности», — говорится в документе.

Светлана Радионова с 2010 года работала заместителем главы Ростехнадзора и курировала в этой должности угольную промышленность.

Прежний глава федеральной службы Артём Сидоров был отправлен в отставку в июле 2018 года по собственному желанию. При этом СМИ со ссылкой на источники сообщали, что Дмитрий Медведев был недоволен тем, что в работе Росприроднадзора нет серьёзных прорывов, а проблем накопилось слишком много.