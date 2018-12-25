В 2018 году Узбекистан подписал 180 двусторонних договоров и соглашений

Ташкент, , 16:10 — REGNUM В 2018 году проведены переговоры на высшем уровне с руководителями более 30 государств и международных структур, подписаны 180 двусторонних договоров и соглашений, заявил первый замглавы МИД Узбекистана Ильхом Неъматов.

«Также состоялось 360 визитов на уровне глав правительств, министерств и ведомств, а также международных организаций», отметил он.

Говоря о важных событиях международного характера, Неъматов отметил. что в рамках госвизита президента Турции Реджепа Эрдогана в Узбекистан (29 апреля — 1 мая), был создан узбекско-турецкий Совет стратегического сотрудничества высшего уровня.

«Официальный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в США (15−17 мая) дал мощный импульс развитию узбекско-американского стратегического партнерства. В ходе визита был подписан пакет документов, нацеленных на всестороннее укрепление взаимовыгодных связей в области торговли, образования, науки, сельского хозяйства, энергетики и др. Компании двух стран заключили более 20 крупных контрактов на сумму 4,8 миллиардов долларов», отметил замминистра.

Он также указал, что по итогам официального визита главы Беларуси Александра Лукашенко в Ташкент (12−14 сентября) подписано 19 соглашений и 56 торговых контрактов на общую сумму 263 миллиона долларов, в ходе госвизита Мирзиёева в Индию (30 сентября — 1 октября) подписано 20 межправительственных документов и заключены контракты на 3,2 миллиардов долларов, а во время визита президента во Францию (8−9 октября) подписано 10 документов, достигнуты договоренности об инвестпроектах на сумму 5 миллиардов евро.

Неъматов особо отметил госвизит президента РФ Владимира Путина в Ташкент (19−20 октября), по итогам которого подписано 20 межправительственных документов о сотрудничестве в различных областях, в том числе в сфере атомной энергетики и космоса, достигнуты договоренности о реализации инвестпроектов на сумму 26 миллиардов долларов.