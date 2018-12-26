Украина. Инквизиция и раскол

Киев, , 08:25 — REGNUM Анонсированное украинским властным «антимиром» создание Государственной службы по вопросам этнополитики и вопросам совести имеет все шансы обернуться образованием очередного контрольно-карательного органа, на сей раз под руководством, что интересно, министра культуры. Почему создание такой структуры напоминает самые мрачные аналоги типа Имперской палаты культуры при Третьем рейхе, рассказывает в своей статье автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

«Антимиром» сложившуюся на Украине властную структуру можно назвать по полному праву: согласно последнему исследованию Киевского международного института социологии, в рейтинге недоверия властным структурам лидирует Верховная рада (-84,4%), на втором месте — судебная система (-77,8%), и на третьем — кабинет министров (-75,7%). Уже по этим цифрам понятно, что «демократия по-украински» состоит в ожесточенном противостоянии власти и народа.

В этом смысле церковный томос, за который так ратуют президент Украины и его камарилья, может стать отправной точкой для организации поиска этнических инакомыслящих — под прикрытием построения истинного мультикультурализма и поликонфессиональности. Государственная служба по вопросам этнополитики и свободы совести под руководством министра культура Евгения Нищука как раз подходит на роль идеального исполнителя такого рода манипуляций.

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