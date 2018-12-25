Руководитель финразведки Киргизии получил выговор

Бишкек, , 16:04 — REGNUM Служба финансовой разведки Киргизии отозвала требование к коммерческим банкам предоставить данные обо всех гражданах, владеющих банковскими счетами или ячейками. Об этом заявил председатель финразведки Гуламжан Анарбаев, выступая на заседании парламентского комитета по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции.

При этом чиновник отметил, что признает ошибочность поспешного решения потребовать от банковских организаций такую информацию. А также выразил возмущение в связи с тем, что банки передали СМИ копию постановления.

Отметим, что ранее премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев объявил выговор председателю государственной службы финансовой разведки Гуламжану Анарбаеву.

Причину, по которой в отношении него применили такую меру взыскания, в правительстве озвучивать не стали. Но наиболее вероятным поводом для этого могло послужить появление в СМИ копии документа, имеющего гриф «Для служебного пользования».

ИА REGNUM напоминает, что в середине декабря 2018 года служба финансовой разведки Киргизии начала формировать реестр владельцев банковских счетов и ячеек, для чего запросила у коммерческих банков информацию обо всех их клиентах.

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Союз банков Киргизии назвал незаконным такое требование финразведки, ссылаясь на то, что оно нарушает принцип соблюдения банковской тайны и противоречит закону «О банках и банковской деятельности».