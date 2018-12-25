Министр финансов Индии: ставка НДС на 97,5% товаров и услуг снижена до 18%

Нью-Дели, , 21:58 — REGNUM Министр финансов Индии Арун Джейтли выступил в защиту единого налога на добавленную стоимость на товары и услуги. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», в своем блоге министр финансов сообщил, что ставка НДС на 97,5% товаров и услуг составляет менее 18%.

Арун Джейтли сообщил, что из 1 216 товарных позиций 517 облагаются налогом по ставке 18%, еще 178 и 308 — 12% и 5% соответственно, а 183 не облагаются НДС вовсе. Министр финансов подчеркнул, что объем товаров и услуг, ставка НДС для которых составляет 28%, существенно сократился. На данный момент к ним относятся предметы роскоши, табак, алкоголь и так далее. Индийский государственный деятель сообщил, что в дальнейшем планируется переход к единой ставке НДС.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди сообщил, что 99% товаров и услуг внутри страны облагаются налогом на добавленную стоимость по ставке ниже 18%. Оппозиционные деятели страны, в том числе Ситарам Йечури, генеральный секретарь «Коммунистической партии Индии (марксистской)», или КПИ (М), обвинили главу государства в манипуляции статистикой с целью представить в выгодном свете экономическую ситуацию в стране.