Премьер Индии Моди: без коалиции оппозиционные лидеры не выживут

Нью-Дели, , 17:39 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что большая оппозиционная коалиция нужна лидерам оппозиции для «политического выживания». По сообщению индийского новостного издания «Адж так», с соответствующим заявлением глава правительства и лидер правящей «Индийской народной партии» («Бхаратия джаната парти» или БДП) выступил в ходе общения с партийными активистами в штате Тамилнад.

Отвечая на вопросы однопартийцев, Нарендра Моди подчеркнул, что оппозиционные лидеры «нужны друг другу как кислород». Премьер-министр назвал оппозиционный альянс «неупорядоченным» и заявил, что лидеры данной коалиции преследуют свои личные интересы, забыв о нуждах страны и нации.

Накануне всеобщих парламентских выборов 2019 года лидер БДП также призвал своих однопартийцев «стать семьей для электората, разделить с местными жителями горести и радости, а также регулярно повышать их информированность о программах, осуществляемых федеральным правительством в их интересах». Нарендра Моди подчеркнул, что победу БДП на грядущих выборах смогут принести именно партийные активисты, а не руководство партии.