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Индийские коммунисты обвинили премьера в манипулировании статистикой

Политика

По словам лидера «Коммунистической партии Индии (марксистской)», посредством искажения статических данных правительство во главе с Нарендрой Моди стремится представить экономическую ситуацию в стране в более оптимистичном свете

Нью-Дели, 25 декабря 2018, 16:08 — REGNUM  Лидер «Коммунистической партии Индии (марксистской)», или КПИ (М), Ситарам Йечури обвинил премьер-министра страны Нарендру Моди в манипулировании статистикой. По сообщению индийского новостного издания «Панджаб кесари», с соответствующим заявлением лидер индийских коммунистов выступил на мероприятиях, посвященных 200-летию со дня рождения Карла Маркса.

Отвечая на вопросы журналистов, Ситарам Йечури подчеркнул, что посредством искажения статических данных правительство во главе с Нарендрой Моди стремится представить экономическую ситуацию в стране в более оптимистичном свете. Например, премьер-министр недавно заявил, что ставка налога на добавленную стоимость не превышает 18% для 99% всех товаров и услуг. Тем не менее, по словам лидера индийских коммунистов, таким НДС облагается лишь 97% товаров и услуг.

Ситарам Йечури также сравнил Нарендру Моди с Адольфом Гитлером и заявил, что по используемым методам пропаганды «премьер-министр Индии переплюнул Йозефа Геббельса».

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Зарубежная хроника
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