Министр Индии: в Пакистане ущемляют права меньшинств

Нью-Дели, , 18:12 — REGNUM Правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) выступила с критикой ситуации в сфере защиты прав человека в Пакистане. По сообщению индийского новостного издания «Патрика», федеральный министр по делам меньшинств Индии Мукхтар Аббас Накви назвал Пакистан «страной притеснений этнических и религиозных меньшинств».

Индийский государственный деятель заявил, что с момента раздела Британской Индии и образования независимого Пакистана в 1947 году местное политическое руководство проводит планомерную политику, направленную на исламизацию общества и притеснение этнических и религиозных меньшинств. Мукхтар Аббас Накви подчеркнул, что за 71 год число последователей индуизма, сикхизма и христианства в данной мусульманской стране сократилось на 90%. По мнению министра по делам меньшинств Индии, главной причиной тому стали тесные связи политического руководства Пакистана с местными радикальными исламистскими сектами.

Мукхтар Аббас Накви также отметил, что в отличие от Пакистана, где представителей меньшинств принуждают к обращению в ислам, правительство Индии всегда поддерживало всех жителей страны вне зависимости от их религии или этнического происхождения. Приведя в пример нескольких мусульман из числа популярных болливудских актёров, министр правительства Индии предложил премьер-министру Пакистана Имрану Кхану назвать хотя бы одного пакистанского всенародно известного и горячо любимого деятеля культуры, который принадлежал бы какому-либо религиозному меньшинству.