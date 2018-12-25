Новое китайское предупреждение: Астана недовольна контрабандой из Киргизии

Бишкек, , 15:55 — REGNUM «Тему контрабандных потоков товаров из Китая в Киргизию поднимает общественный фонд, так называемые правозащитники. Заметьте, какой мягкий подход к этой щекотливой теме выбрал Казахстан. Это очередной намек Астаны на то, что Бишкеку нужно подумать над решением этой проблемы», — заявил киргизстанский политолог Марс Сариев, комментируя ИА REGNUM предложение о установлении совместного контроля киргизских погранпостов.

Он напоминает, что тема контрабанды обсуждалась еще год назад, и «тогда тоже звучали предложения о совместном контроле на границе, но в то время это намерение не осуществили».

«Второй раз одергивать Киргизию соседний Казахстан, видимо, счел не очень дипломатичной идеей, но при этом спустить все на тормозах тоже было нельзя. Ведь цена вопроса просто огромная», — говорит эксперт.

Собеседник редакции подчеркивает, что «контрабандой «грешит» не только Бишкек, но и сама Астана».

«Объемы неучтенных товаров из Китая, пересекающих казахскую границу, в разы превышает объемы контрабандных товаров, идущих через Киргизию. Астане следует видеть и признавать «соринку в своем глазу», — считает он.

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По мнению политолога, нужно «совместно попытаться решить проблему, а не лоббировать интересы «своих» контрабандистов».

«Если Казахстан хочет пресечь контрабанду из Киргизии, пусть наведет порядок и на своей границе. Контрабанда вообще негативно сказывается на всех государствах Евразийского экономического союза», — подчеркивает эксперт.

Отвечая на вопрос, о том, есть ли у Бишкека действенные инструменты для наведения порядка на границе, Марс Сариев дал однозначный ответ.

«Инструментов нет. Если бы была такая возможность, то проблемы бы решили еще год назад — когда Казахстан закрыл границу. Дело в том, что Киргизия «кормится» с контрабанды и других источников дохода у нее пока нет».

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Резюмируя сказанное, эксперт акцентировал внимание на том, что «пока у Бишкека не будет других источников дохода — контрабанда для Киргизии останется образом жизни».