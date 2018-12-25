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Министр внутренних дел Индии: Индия – самая толерантная страна в мире

Политика

Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх подчеркнул, что в Индии мирно сосуществуют последователи всех основных мировых религий, в том числе всех 72 течений в исламе

Министр внутренних дел Индии: Индия – самая толерантная страна в мире
© Айтен Юран
Наместник храма

Нью-Дели, 25 декабря 2018, 20:56 — REGNUM  Министр внутренних дел Индии Раджнатх Сингх заявил, что во всем мире не найти такой же толерантной страны, как Индия. По сообщению, индийского новостного издания «Наводая», с соответствующим заявлением индийский государственный деятель выступил на торжественных мероприятиях по случаю годовщины основания Медицинского университета короля Георга V в Лакхнау, штат Уттар-Прадеш.

Раджнатх Сингх подчеркнул, что терпимость Индии заключается в том, как в стране мирно уживаются последователи всех основных мировых религий. Он также отметил, что во всем мире существует 72 различных течения в исламе. По словам индийского государственного деятеля, единственной страной, в которой представлены все данные течения, является именно Индия.

Высказывание Раджнатха Синга стало ответом на заявление популярного индийского актёра Насируддина Шаха. Накануне звезда Болливуда выразил опасения за положение мусульманского меньшинства в индийском обществе. Он заявил, что мусульманам небезопасно жить в такой стране, как Индия, где «жизнь коровы ценится выше человеческой». Отметим, что корова является священным животным в индуизме.

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Зарубежная хроника
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