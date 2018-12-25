В афганской провинции Газни арестовано 17 талибов*

Газни, Афганистан, , 17:05 — REGNUM 24 декабря официальные представители губернатора провинции Газни (столица провинции — г. Газни) заявили, что на территории этого региона в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было арестовано по меньшей мере 17 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны была проведена на территории уезда Гелян.

По словам официальных представителей губернатора провинции Газни, операция была проведена с целью подавления сил боевиков на территории уезда и обеспечения безопасности его жителей. В ходе операции также два боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были уничтожены.