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Папа Римский призвал международное сообщество «решительно работать» в Сирии

Политика

Папа Римский Франциск выступил с традиционным рождественским обращением

Ватикан, 25 декабря 2018, 16:00 — REGNUM  По случаю традиционного рождественского обращения папа Римский Франциск призвал 25 декабря международное сообщество «действовать решительно», чтобы сирийские беженцы смогли вернуться и жить в мире в своей стране, сообщает Le Figaro.

«Международному сообществу следует решительно работать над политическим решением, которое устранит разногласия, чтобы сирийский народ, особенно те, кому пришлось покинуть свою родину в поисках убежища, могли вернуться и жить в мире в своей стране», — отметил глава Святейшего престола.

Говоря о ситуации в Йемене, глава католической церкви выразил надежду на перемирие, которое положит конец войне и голоду в стране. Папа Римский Франциск заявил, что надеется на установление диалога между израильтянами и палестинцами.

Глава Ватикана также выразил близость к христианским общинам Украины.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ватикане понимают, что общение с раскольничьей единой православной украинской церковью поставит под удар отношения с Русской православной церковью, поэтому Ватикан будет руководствоваться своими интересами, которые заключаются в сохранении отношений с Московским патриархатом.

Подробности: Ватикан не будет общаться с ЕПУЦ, так как это вредит отношениям с РПЦ — СМИ

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