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В афганской провинции Фарах уничтожено восемь талибов*

Политика

* — организация, деятельность которой запрещена в РФ Операция по уничтожению боевиков была проведена Национальными силами безопасности и обороны Афганистана

В афганской провинции Фарах уничтожено восемь талибов*
Al Jazeera English
Афганские военные

Фарах, Афганистан, 25 декабря 2018, 21:21 — REGNUM  24 декабря официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Пушт Род провинции Фарах.

По словам официальных представителей Министерства внутренних дел Афганистана, в ходе операции был ликвидирован командующий силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории этого уезда. В результате авиационного удара также было уничтожено одно транспортное средство, в котором находился другой высокопоставленный командир группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.

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Зарубежная хроника
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