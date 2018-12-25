В афганской провинции Фарах уничтожено восемь талибов*

Фарах, Афганистан, , 21:21 — REGNUM 24 декабря официальные представители Министерства внутренних дел Афганистана заявили, что в провинции Фарах (столица провинции — г. Фарах) в результате операции, проведённой Национальными силами безопасности и обороны Афганистана, было ликвидировано по меньшей мере восемь боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», Национальные силы безопасности и обороны нанесли авиационный удар по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Пушт Род провинции Фарах.

По словам официальных представителей Министерства внутренних дел Афганистана, в ходе операции был ликвидирован командующий силами талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории этого уезда. В результате авиационного удара также было уничтожено одно транспортное средство, в котором находился другой высокопоставленный командир группировки.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.