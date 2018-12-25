Россия и Иран обсудили программу сотрудничества в военной сфере

Тегеран, , 15:52 — REGNUM Представители военных ведомств России и Ирана 24 декабря на встрече в Тегеране обсудили программу сотрудничества в военной сфере на 2019 год. Об этом сообщает иранское агентство ILNA.

Отмечается, что в ходе консультаций и переговоров сторонам удалось согласовать программу сотрудничества в военной сфере на предстоящий год. Также представители военных ведомств двух стран обсудили итоги реализации предыдущего соглашения, заключенного в 2015 году.

Напомним, между Россией и Ираном в 2015 году был подписан межправительственный договор о военном сотрудничестве. Данный документ установил ряд конкретных решений, в числе которых военные корабли России и Ирана получили возможность стоянки в портах обеих стран, также государства обменялись военными инспекторами и договорились о мерах по совместной борьбе с террором.