В Афганистане сформировано единое министерство транспорта

Кабул, , 16:20 — REGNUM Администрация президента Исламской Республики Афганистан опубликовала официальное заявление, согласно которому глава государства издал указ о формировании единого министерства транспорта Афганистана.

По сообщению афганского новостного издания «Khaama Press», единое министерство будет сформировано на основе бывшего министерства транспорта, управления гражданской авиации, управления железнодорожных перевозок и управления по вопросам дорожного движения, входивших ранее в министерство внутренних дел и министерство общественных работ.

Данное решение было принято с целью повышения эффективности выполнения функций министерства, обеспечения надлежащего уровня управления, способствования реализации государственных реформ и стимулирования инвестиций в инфраструктуру страны.

В заявлении также говорится, что в рамках переходного периода ответственность за деятельность нового органа власти будет нести министерство общественных работ. Также предполагается формирование нескольких специальных комитетов, которые должны поспособствовать постепенному формированию единого министерства.