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Аксенов: Три резиновые лодки Крыму не угроза

Политика

Периодически в адрес Крыма звучат угрозы, но это лишь провокационные заявления, полагает глава региона

Симферополь, 25 декабря 2018, 15:59 — REGNUM  Жителям Крыма ничего не угрожает — полуостров надежно защищен от любой агрессии. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов на пресс-конференции 25 декабря.

Он отметил, что российские пограничники задержали почти весь украинский флот за нарушения, и у Киева осталось «три резиновых лодки». Периодически в адрес Крыма звучат угрозы, однако, полагает Аксенов, это лишь провокационные заявления.

Цена обострения ситуации для властей Украины высокая — речь идет о президентском кресле. Аксенов допустил, что Киев может пойти на какие-то шаги и даже выкинуть некий «фортель» в Донбассе, подчеркнув при этом, что для Крыма угрозы нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о возможной провокации Киева в Черном море заявил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов. В МИД России позже не исключили, что украинские власти готовы пойти на очередное обострение ситуации вокруг Крыма.

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