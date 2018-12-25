МИД Новой Зеландии назначил нового посла в Ираке и других странах

Веллингтон, , 21:38 — REGNUM Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс назначил новых послов в трёх странах — Ираке, Филиппинах и Чили. Об этом сообщает новозеландское новостное издание «NZ Herald».

Послом в Ираке была назначена Тредин Добсон, которая возглавляла департамент международной безопасности и разоружения МИД Новой Зеландии. В Ираке находится крупнейший военный контингент этой страны. Помимо защиты Ирака от ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), Новая Зеландия восстанавливаете освобождённые районы и осуществляет поставки гуманитарной помощи, поэтому Ирак является одним из ключевых направлений внешней политики.

Генеральный консул в Японии Питер Келл назначен послом в Филиппинах — одном из главных торговых партнёров Новой Зеландии.

Дипломатическую миссию в Чили возглавила Линда Те Пуни, занимавшая ранее ряд высоких постов в МИД и имеющая богатый опыт дипломатической службы.