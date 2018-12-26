К чему в Китае следует присмотреться России

Москва, , 06:10 — REGNUM В последние годы Китай раз за разом показывает способность жестко отвечать на направленные против него провокации и сохранять самоуважение так же, как и международный престиж. О том, как России достичь китайского уровня уверенности в своих действиях, рассуждает автор ИА REGNUM Александр Запольскис.

Декларируемое в России наличие новой идеи и даже объединенного этой идеей «Русского мира» наталкивается на суровую реальность, в которой представители российского руководства и экономической верхушки ведут себя как не имеющие к патриотизму никакого отношения персонажи. Скорее, эти деятели выглядят подобно руководству корпорации, заточенной исключительно на получение прибыли.

Можно даже порадоваться тому, что в финансово-экономической сфере Россия раз за разом показывает позитивные результаты, успешно лавируя между теми или иными санкциями и потугами конкурентов сдержать ее рост. Но, к сожалению, этого в нынешних обстоятельствах совершенно недостаточно, и если разрыв между российскими верхами и народом будет сохраняться, страна будет все более уязвимой для направленной на нее разрушительной пропаганды. Китай такой угрозе не подвержен, свято соблюдая принцип единства народа и руководства. Может ли Россия воспринять китайский опыт, не копируя его, а приспосабливая к собственным культурно-историческим особенностям?

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