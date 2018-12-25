Правительство Пакистана: всем, кто за бывшего премьера, должно быть стыдно

Исламабад, , 16:50 — REGNUM 24 декабря министр информации и телерадиовещания Пакистана Фавад Чаудхри, который исполняет обязанности официального представителя правительства, провёл пресс-конференцию по результатам слушания по делу экс-премьера Наваза Шарифа.

По сообщению пакистанского информационного агентства, Фавад Чаудхри заявил, что решение суда «вскрыло истинное лицо» Шарифа, получившего семь лет тюрьмы за организацию коррупционной схемы со сталелитейными заводами Al-Aziza. По словам министра, все, кто сейчас пытаются защитить Наваза Шарифа, должны стыдиться, так как он «коррупционер», который не смог объяснить происхождение своих богатств.

Фавад Чаудхри назвал Закон об отчетности, на основании которого и было вынесено решение по делу Шарифа, справедливым и заявил, что экс-премьер — не последний в списке коррупционеров, которые будут осуждены на его основе. Этим Чаудхри намекнул на председателя оппозиционной «Народной партии» и одного из богатейших людей Пакистана Асифа Али Зардари, против которого также возбуждено уголовное дело.