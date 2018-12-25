Правящая партия Пакистана проиграла выборы в Карачи

Карачи, Пакистан, , 17:40 — REGNUM 24 декабря в пакистанской провинции Синд прошли выборы в Правительство столицы, Карачи.

По сообщению пакистанского телеканала Sanmaa TV, правящая партия Пакистана «Техрик-э-Инсаф» («Движение за справедливость») потерпела сокрушительное поражение на выборах, получив всего одно место из 24 в местном правительстве.

Триумфаторами выборов стали две оппозиционные партии: «Народная партия Пакистана» и «Муттахида Кауми» (Объединённое национальное движение), они получили 8 и 10 мест соответственно.

Поражение правящий партии означает, что у премьер-министра Имрана Хана будет гораздо меньше возможности проводить реформы и контролировать одну из важнейших провинций, Синд, и финансово-экономический центр страны, Карачи.