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Министр иностранных дел Пакистана посетил Иран

Политика

После визита в Кабул Шах Мехмуд Куреши направился в Тегеран

Министр иностранных дел Пакистана посетил Иран
Иллюстрация: Un.org
Шах Мехмуд Куреши

Исламабад, 25 декабря 2018, 17:14 — REGNUM  Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл с официальным визитом в столицу Ирана Тегеран.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Иран стал второй после Афганистана страной, которую министр посещает в ходе своего внешнеполитического турне по «дружественным» и соседним странам.

Шах Мехмуд Куреши встретился со своим иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом. Министры обсудили двусторонние отношения, в том числе в области торговли и инвестиций. Стороны также договорились укреплять взаимодействие в сфере противостояния терроризму.

Ранее Пакистан выразил протест Ирану в связи с нападением группы вооружённых людей на пограничный пункт Пакистана на границе с Ираном. Пакистан призвал Иран провести контртеррористическую операцию.

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Зарубежная хроника
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