Министр иностранных дел Пакистана посетил Иран

Исламабад, , 17:14 — REGNUM Министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши прибыл с официальным визитом в столицу Ирана Тегеран.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Иран стал второй после Афганистана страной, которую министр посещает в ходе своего внешнеполитического турне по «дружественным» и соседним странам.

Шах Мехмуд Куреши встретился со своим иранским коллегой Мухаммадом Джавадом Зарифом. Министры обсудили двусторонние отношения, в том числе в области торговли и инвестиций. Стороны также договорились укреплять взаимодействие в сфере противостояния терроризму.

Ранее Пакистан выразил протест Ирану в связи с нападением группы вооружённых людей на пограничный пункт Пакистана на границе с Ираном. Пакистан призвал Иран провести контртеррористическую операцию.