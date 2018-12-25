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Турция оказала гуманитарную помощь пострадавшим от цунами в Индонезии

Политика

Помощь получили 7500 человек

Анкара, 25 декабря 2018, 15:44 — REGNUM  Фонд гуманитарной помощи, расположенный в Турции, оказал поддержку жителям Индонезии, пострадавшим от разрушительных последствий цунами, сообщает 25 декабря Anadolu Ajansi.

Помощь получили 7500 человек, нуждающихся в предметах первой необходимости и средствах гигиены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 декабря на Индонезию обрушилось цунами, вызванное извержением вулкана. В результате действий природной стихии погибли по меньшей мере 429 человек.

Трагедию можно было предотвратить, однако отсутствие в стране системы раннего оповещения о приближающихся угрозах отсутствует, что сыграло ключевую роль в увеличении количества жертв.

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Стихийные бедствия в Индонезии
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