Бывшего премьер-министра Пакистана приговорили к семи годам заключения

Исламабад, , 16:10 — REGNUM 24 декабря Суд по отчётности Пакистана в Исламабаде огласил решение по делу бывшего премьер-министра Наваза Шарифа.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Наваз Шариф был признан виновным в мошенничестве и получении взяток по делу о сталелитейных заводах Al-Aziza. Бывший премьер-министр был приговорён к семи годам лишения свободы, а также к штрафу в размере 3,47 миллиарда рупий (25 миллионов долларов). Также его сыновья Хасан и Хуссейн были признаны соучастниками Шарифа: суд выдал ордер на их арест.

Суд признал Наваза Шарифа невиновным в деле «Флагман», другом коррупционном скандале, в участии в котором обвиняли экс-премьера. Примечательно, что приговор не является окончательным, и может быть обжалован Навазом Шарифом.