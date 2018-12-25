СКР попросил суд заочно арестовать экс-главу Росалкогольрегулирования

Москва, , 15:34 — REGNUM В Басманный суд Москвы обратились представители Следственного комитета РФ с ходатайством заочно арестовать экс-главу Росалкогольрегулирования Игоря Чуяна. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

В июле стало известно, что возглавлявший службу на протяжении десяти лет Чуян покинул пост по собственному желанию. По некоторым сведениям, бывшего главу Росалкогольрегулирования обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 июля премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении от должности главы Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игоря Чуяна.

На должность главы службы был назначен Игорь Алёшин, ранее занимавший пост гендиректора «Союзплодоимпорта».

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