Южная Корея завершила разработку новой ракеты-перехватчика

Сеул, , 17:00 — REGNUM Военно-морские силы Республики Корея в скором времени получат на вооружение новую ракету-перехватчик морского базирования. О завершении её разработки сообщили 24 декабря в Агентстве оборонных разработок, информирует южнокорейское агентство Yonhap. Отмечается, что ракета спроектирована и будет строиться исключительно отечественными предприятиями.

Разработка ракеты «Хэгун» началась ещё в 2011 году. Она способна сбивать самолёты противника и перехватывать другие ракеты; устанавливаться новое оружие будет на уже существующие и перспективные боевые корабли. Ожидается, что «Хэгун» заменит американские ракеты, закупленные ещё в 2003 году.

Производство «Хэгун» начнётся в 2019 году, а поставки в войска планируются на 2021 год. Когда будет завершено обновление арсенала ВМФ, ракеты-перехватчики «Хэгун» планируется поставлять на экспорт. Эксперты отмечают, что по своим характеристикам ракета является конкурентоспособной и может представлять интерес для иностранных покупателей.