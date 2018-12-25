ООН надеется, что выборы в ДР Конго пройдут спокойно

Киншаса, , 15:39 — REGNUM Совет безопасности Организации Объединеных наций (Совбез ООН) надеется, что выборы в Демократической Республике Конго (ДРК), которые были перенесены на неделю, дадут возможность каждому гражданину этой страны свободно выразить свое мнение. А также Совбез ООН выражает надежду, что выборы пройдут как запланировано, 30 декабря, об этом сообщает Deutsche Welle Swahili.

Выборы, изначально запланированные на 23 декабря, были перенесены на 30 декабря из-за того, что на складе избирательной комиссии CENI в Киншасе сгорели машины для голосования. Эти выборы рассматривались в ДРК как метод решения политических конфликтов, которые происходят в стране уже на протяжении двух лет из-за вопроса о будущем Джозефа Кабилы, президента Конго.

Он должен был оставить пост главы государства после двух сроков ещё в 2016 году, но по Конституции он остался в правительстве как поверенный. Выборы отложили до конца 2017 г. по договорённости с католической церковью. А затем выборы вновь отложили до 2018 г., когда Кабила подтвердил, что не будет в них участвовать.

Задержка выборов на 2 года вызвала волнения в стране и давление от западных держав и Евросоюза.

15 стран-членов Совбеза ООН выразили надежду, что перенос выборов на 30 декабря 2018 г. поспособствует улучшению условий голосования, при которых каждый сможет свободно выразить свою позицию. Также все политические партии ДРК призвали мирно участвовать в избирательном процессе в стране, чтобы гарантировать правомерную передачу президентских полномочий в соответствии с Конституцией и международными договорённостями декабря 2016 года.

Кроме того, в послании Совбеза, ООН обещала оказать ДРК всю необходимую поддержку на выборах, если она потребуется. Однако ДРК несколько раз заявляла, что хочет организовать выборы без материальной помощи ООН и Евросоюза.

Отметим, что на выборы в ДР Конго зарегистрировалось уже около 46 миллионов избирателей.

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