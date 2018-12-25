Южная Корея снизит импортные пошлины на 79 товаров

Сеул, , 15:41 — REGNUM Правительство Республики Корея с 2019 года снизит импортные пошлины на 79 товаров. В частности, меры коснутся поставок сырой нефти, сжиженного природного газа и сульфата кобальта, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.

Именно эти материалы используются в качестве сырья на заводах и являются компонентами аккумуляторов для электромобилей, развитие которых — одно из приоритетных направлений деятельности местных автопроизводителей. Снижение тарифов снизит себестоимость производства и конечную стоимость электромобилей, что позволит сделать их более конкурентоспособными на глобальном рынке.

С 1 января 2019 года будут понижены с 5% до нуля пошлины на сульфат кобальта; на сырую нефть и сжиженный природный газ — с 3% до 0,5%.

В то же время, на 14 видов товаров импортные пошлины будут, наоборот, повышены. В частности, на рис, замороженный минтай и острый перец. Такие меры нацелены на поддержку национальных производителей, так как их продукция стоит дороже, чем импортная из-за малого количества сельскохозяйственных земель в Южной Корее и высокой стоимости рабочей силы.