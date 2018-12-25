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В Южной Корее повысят плату за выброс вредных веществ в атмосферу

Политика

Власти предпринимают комплексные меры по улучшению экологической ситуации

Сеул, 25 декабря 2018, 16:13 — REGNUM  В Республике Корея с 2020 года будет повышена плата за выбросы веществ, загрязняющих воздух. В частности, меры коснутся выбросов оксидов азота, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на заявление министерства окружающей среды. Соответствующий план был одобрен на заседании кабинета министров 24 декабря.

С 2020 года за выброс каждого килограмма оксидов азота предприятиям придётся платить 1,90 доллара. В промышленных масштабах расходы производителей могут оказаться довольно значительными, поэтому правительство рассчитывает таким образом вынудить их устанавливать очистительное и фильтрующее оборудование. Если удастся снизить выбросы на 30%, в атмосферу не попадёт 160 000 тонн оксидов азота, что позволит избежать экологического и социального ущерба на сумму в 6,7 миллиарда долларов в год.

Оксиды азота появляются в результате горения топлива на заводах и электростанциях, а также содержатся в выхлопных газах автомобилей. Большое содержание таких веществ в воздухе приводит к образованию микрочастиц пыли и представляет опасность для здоровья людей.

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Зарубежная хроника
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