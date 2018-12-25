Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи состоится 26 декабря

Сеул, , 15:37 — REGNUM 26 декабря состоится церемония соединения автомобильных и железных дорог Северной и Южной Кореи, сообщает YTN.

26 декабря с центрального железнодорожного вокзала в Сеуле отправится специальный поезд, состоящий из 9 вагонов. Церемония соединения дорог начнется в 10:00 по местному времени и продлится час.

Со стороны Юга на церемонии соединения дорог будет присутствовать более 100 человек из всех слоев общества, включая министра земли, инфраструктуры и транспорта, представителей Совместной демократической партии и разделенные семьи.

Со стороны Северной Кореи — 6 почетных гостей, включая представителя Комитета за мирное воссоединение Кореи, журналистов и рабочую группу.

Кроме того, приглашены генеральный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и 8 человек из Китая, России и Монголии.