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Церемония соединения дорог Северной и Южной Кореи состоится 26 декабря

Политика

Церемония соединения автомобильных и железных дорог начнется в 10:00 по местному времени

Сеул, 25 декабря 2018, 15:37 — REGNUM  26 декабря состоится церемония соединения автомобильных и железных дорог Северной и Южной Кореи, сообщает YTN.

26 декабря с центрального железнодорожного вокзала в Сеуле отправится специальный поезд, состоящий из 9 вагонов. Церемония соединения дорог начнется в 10:00 по местному времени и продлится час.

Со стороны Юга на церемонии соединения дорог будет присутствовать более 100 человек из всех слоев общества, включая министра земли, инфраструктуры и транспорта, представителей Совместной демократической партии и разделенные семьи.

Со стороны Северной Кореи — 6 почетных гостей, включая представителя Комитета за мирное воссоединение Кореи, журналистов и рабочую группу.

Кроме того, приглашены генеральный секретарь Экономической и социальной комиссии для Азии и Тихого океана и 8 человек из Китая, России и Монголии.

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Зарубежная хроника
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