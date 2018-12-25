В Сомали провалилась попытка импичмента президента Мохамеда Абдуллахи

Могадишо, , 15:46 — REGNUM Оппоненты и сторонники президента Сомали Мохамеда Абдуллахи по окончании недели разногласий и консультаций заявили, что ходатайство об импичменте, выдвинутое на рассмотрение 20 декабря было «недействительным». Аналитики считают, что данное соглашение между депутатами парламента стало политическим спасением для президента Сомали. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

Президента Мохамеда Абдуллахи обвиняли в нарушении конституции, так как он, по заявлению его политических оппонентов, подписал секретные торговые соглашения с Эфиопией и Эритреей, а также в одностороннем порядке назначал судей и командиров армии Сомали.

Чтобы запустить процедуру импичмента президента, в соответствии с конституцией Сомали необходима поддержка инициативы 92 парламентариями из 275. Однако 14 депутатов, перечисленных в документе как отказывающиеся от идеи импичмента, жаловались на то, что они на самом деле соглашение не подписывали. Спикер парламента также утверждал, что инициатива об импичменте была направлена не в тот суд.

Аналогичным образом импичмент был выдвинут в марте прошлого года против бывшего спикера парламента Сомали Мохамеда Османа Джавари. Инициатива об отставке спикера вызвала ожесточенные споры по поводу ее обоснованности и, наконец, все же привела к его отставке.