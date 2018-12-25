Россия расширила санкции против Украины

Москва, , 15:25 — REGNUM Россия расширила санкции в отношении Украины, сообщил 25 декабря премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в микроблоге Twitter.

Читайте также: Санкции РФ «не направлены против украинского народа»

«Список физических и юридических лиц Украины, в отношении которых будут применяться специальные ограничительные меры, расширен. Я подписал соответствующее постановление», — написал он.

По словам главы правительства, меры предприняты «для защиты интересов российского государства, компаний и граждан России».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 ноября Дмитрий Медведев подписал постановление о введении ограничительным мер в отношении физических и юридических лиц с Украины. В список вошли 322 гражданина и 68 компаний.

Тогда РФ ввела «специальные экономические меры» в ответ на «недружественные действия» Киева по отношению к российским гражданам и компаниям. Они предполагали заморозку безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, блокировку возможности вывода средств за пределы страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия ввела санкции против 390 физлиц и компаний Украины