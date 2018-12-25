Премьер Эфиопии: нужно бороться с насилием в штате Бенишангуль-Гумуз

Аддис-Абеба, , 17:12 — REGNUM Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед, выступая на встрече с руководством Народно-демократической партии штата Бенишангуль-Гумуза, подчеркнул важность принятия решительных мер для скорейшего устранения насилия на этнической почве. Это, по словам лидера государства, приводит к сильному торможению развития региона Бенишангуль-Гумуз и подвергает жизни граждан Эфиопии большой опасности. Об этом сообщило 24 декабря эфиопское новостное агентство Borkena.

Премьер заявил, что несмотря на все старания нынешнего руководства штата, в настоящее время Бенишангуль-Гумуз остается наиболее нестабильным регионом Эфиопии.

Премьер Ахмед также призвал партийных лидеров региона максимально использовать потенциал жителей региона в целом и молодежи в частности для реализации правительственных реформ в штате.

За последние несколько месяцев сотни людей были убиты, и десятки тысяч людей были вынуждены покинуть штат Бенишагуль-Гумуз.

Кроме того, в регионе были обнаружены секретные военные тренировочные лагеря боевиков, где оппозиционные политические силы обучали своих сторонников тактикам ведения боя и снабжали их оружием.