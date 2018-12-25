В Эфиопии арестованы 15 человек по обвинению в геноциде в штате Оромо

Аддис-Абеба, , 16:15 — REGNUM Региональное бюро штата Оромо по связям с общественностью сообщило, что федеральные силы службы безопасности Эфиопии задержали и поместили под арест 15 человек, которые обвиняются в совершении массовых убийств в штате по этническим мотивам. По сообщению бюро, арестованные граждане действовали совместно как бандформирование под названием «Abaa Torbee». Об этом сообщило 24 декабря эфиопское информационное агентство Mereja.

В заявлении также говорится, что преступники были арестованы в ходе совместной операции, проведенной Национальной службой разведки и безопасности и сотрудниками федеральной службы безопасности Эфиопии. Подозреваемых обвиняют в жестоких массовых убийствах мирных жителей, правительственных чиновников и сотрудников сил безопасности, которые являлись представителями народов тыграй и амхара.

Бюро также сообщило, что были изъяты пистолеты, ручные гранаты и другое оружие. Подозреваемые были задержаны в столице Аддис-Абебе, куда, по версии полиции, они прибыли, чтобы совершить покушения на жизни высокопоставленных правительственных чиновников, видных деятелей и активистов Эфиопии. По данным бюро, подозреваемые имеют прямую связь с вооруженными формированиями оппозиции, действующими в западной части региона Оромия — предположительно, с оппозиционной партией Фронт освобождения Оромо.