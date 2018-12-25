Вторник, 25 Декабря 2018 года
16:51:36 МСК

Путин проведет встречу с лидерами фракций Госдумы

Политика

В последний раз российский лидер встречался с лидерами фракций в сентябре 2016 года

Путин проведет встречу с лидерами фракций Госдумы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 25 декабря 2018, 15:21 — REGNUM  Сегодня, 25 декабря, президент РФ Владимир Путин проведет встречи с главами думских фракций. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Владимир Путин встретится с Сергеем Неверовым («Единая Россия»), Геннадием Зюгановым (КПРФ), Владимиром Жириновским (ЛДПР) и Сергеем Мироновым («Справедливая Россия») после совещания с руководством палат Федерального Собрания.

Ранее стало известно, что лидеры КПРФ и ЛДПР на приеме в честь 25-летия Конституции РФ попросили главу государства восстановить формат регулярных встреч с ними. Также отметим, что в последний раз Владимир Путин проводил встречу с лидерами фракций Госдумы в сентябре 2016 года.

Напомним, ранее в Кремле сообщили, что 25 декабря, президент РФ Владимир Путин проведёт встречу с руководством обеих палат парламента — Совета Федерации и Государственной думы РФ.

Читайте также: Путин встретится с руководством обеих палат парламента

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить