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Власти Эфиопии создали Республиканскую гвардию

Политика

В Эфиопии была сформирована Республиканская гвардия, которая стала частью реформированного аппарата безопасности страны

Аддис-Абеба, 25 декабря 2018, 15:30 — REGNUM  Правительство Эфиопии издало указ о создании в стране Республиканской гвардии. По данным канцелярии премьер-министра Эфиопии, гвардия является частью недавно реструктурированного аппарата безопасности страны. В задачи гвардии будет входить обеспечение защиты конституции и охрана конституционного строя страны от любых форм посягательств. Об этом сообщил 24 декабря эфиопский новостной ресурс FanaBC.

Руководство Республиканской гвардии уже разработало различные сценарии спасения и ведения боевых действий, чтобы продемонстрировать свою готовность защитить высших правительственных чиновников и их семьи от любых форм агрессии со стороны недоброжелателей. В рамках достижения своей цели Республиканская Гвардия будет уполномочена использовать любые средства, необходимые для защиты высшего руководства страны от любых угроз и попыток нападений.

За последние шесть месяцев специальные силы были оснащены высококвалифицированным персоналом из работников службы безопасности Эфиопии и экипировкой, необходимой для эффективного выполнения своих обязанностей.

В Эфиопии также прошли показательные учения гвардейцев перед премьер-министром Абием Ахмедом, чтобы продемонстрировать полную способность и готовность Республиканской Гвардии противостоять любым неизбежным атакам, как прописано в уставе гвардии.

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Зарубежная хроника
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