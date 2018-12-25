Нетаньяху об Эрдогане: диктатор, одержимый «троллингом Израиля»

Иерусалим, , 16:36 — REGNUM 23 декабря на встрече с солдатами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз обрушился с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

В ходе встречи с солдатами премьер Израиля отметил, что он подвергается постоянным нападками со стороны «антисемитского диктатора Эрдогана». Кроме того, глава правительства добавил: «Он одержим «троллингом Израиля».

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что он знает, что такое моральная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в отличие от турецкой армии, которая в курдских деревнях убивает и женщин, и детей. А государство Турция, к сожалению, становится все более диктаторским.

Однако позже Нетаньяху отметил, что в ситуации с Эрдоганом произошло улучшение — «если раньше Эрдоган нападал на меня каждые два часа, то теперь — каждые шесть».