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Нетаньяху об Эрдогане: диктатор, одержимый «троллингом Израиля»

Политика

Заявления в адрес турецкого лидера прозвучали на встрече израильского премьера с солдатами

Иерусалим, 25 декабря 2018, 16:36 — REGNUM  23 декабря на встрече с солдатами премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в очередной раз обрушился с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Об этом сообщает израильское информационное агентство Israel HaYom.

В ходе встречи с солдатами премьер Израиля отметил, что он подвергается постоянным нападками со стороны «антисемитского диктатора Эрдогана». Кроме того, глава правительства добавил: «Он одержим «троллингом Израиля».

Премьер Биньямин Нетаньяху заявил, что он знает, что такое моральная армия, и знает, что такое настоящая демократия, в отличие от турецкой армии, которая в курдских деревнях убивает и женщин, и детей. А государство Турция, к сожалению, становится все более диктаторским.

Однако позже Нетаньяху отметил, что в ситуации с Эрдоганом произошло улучшение — «если раньше Эрдоган нападал на меня каждые два часа, то теперь — каждые шесть».

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Зарубежная хроника
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