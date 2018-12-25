Премьер Нетаньяху назначил нового министра репатриации и абсорбции Израиля

Иерусалим, , 17:46 — REGNUM Пост министра репатриации и абсорбции Израиля займет действующий министр туризма Ярив Левин. Соответствующее решение принял премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху. Об этом сообщает израильское информационное агентство Ynet с ссылкой на канцелярию главы правительства.

При этом отмечается, что данное назначение временное, поэтому кандидатура Левина на данном посту не требует согласования с парламентом Израиля.

После своего назначения министр Левин заявил: «Поддержка репатриации и достойный прием новых граждан Израиля — важнейшие миссии. Я рад возможности выполнять данные обязанности. На посту и.о. министра я приложу все усилия для улучшения работы ведомства и развития репатриации».

Напомним, что предыдущем министром репатриации была Софа Ландвер, покинувшая правительство вслед за своим однопартийцем — бывшим министром обороны Авигдором Либерманом.