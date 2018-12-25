Правящая коалиция премьера Нетаньяху распускает парламент Израиля

Иерусалим, , 15:26 — REGNUM 24 декабря лидеры израильской правящей коалиции провели голосование, по результатам которого было принято решение о роспуске парламента страны. По сообщениям израильского информационного агентства Ynet, досрочные выборы в Кнессет 21-го созыва состоятся в Израиле 9 апреля.

Сразу после завершения заседания правящая коалиция распространила официальное сообщение о принятом решении. Кроме того, в сообщении отмечается, что «сотрудничество коалиционных фракций продолжится и в предвыборный период».

Известно, что решение было принято на фоне «тупика» по вопросу принятия закона о призыве, послужившего причиной множества споров и скандалов в парламенте страны в последние несколько месяцев.

Действующий премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приветствовал решение о роспуске парламента. В своем выступлении перед членами парламентской фракции «Ликуд» Нетаньяху рассказал о достижениях возглавляемого им правительства, отметив, что «нынешняя правящая коалиция — ядро новой правящей коалиции».