Премьер Индии Моди «запустил» в штате Орисса проектов на 145 млрд рупий

Нью-Дели, , 16:56 — REGNUM 24 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил штат Орисса с однодневным визитом, где запустил новые проекты, стоимость которых оценивается в 145 миллиардов рупий (141,6 млрд рублей)

Эти проекты будут связаны с системой логистики в штате, а также системой здравоохранения и образования. Планируется строительство новых университетов и больниц разного типа.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нарендра Моди принял участие в открытии нового института технологий и археологического музея в административном центре штата Бхубанешваре.

Сообщается, что премьер-министр также принял участие в церемонии открытия новой больницы, стоимость которой 735 млн рупий.