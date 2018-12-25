Вторник, 25 Декабря 2018 года
17:47:16 МСК

Премьер Индии Моди «запустил» в штате Орисса проектов на 145 млрд рупий

Политика

Эти проекты связаны с системой образования, здравоохранения, культуры и строительством дорог

Нью-Дели, 25 декабря 2018, 16:56 — REGNUM  24 декабря премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил штат Орисса с однодневным визитом, где запустил новые проекты, стоимость которых оценивается в 145 миллиардов рупий (141,6 млрд рублей)

Эти проекты будут связаны с системой логистики в штате, а также системой здравоохранения и образования. Планируется строительство новых университетов и больниц разного типа.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Нарендра Моди принял участие в открытии нового института технологий и археологического музея в административном центре штата Бхубанешваре.

Сообщается, что премьер-министр также принял участие в церемонии открытия новой больницы, стоимость которой 735 млн рупий.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить