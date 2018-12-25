Министр штата Уттар-Прадеш в Индии: только власть может построить храм Рамы

Нью-Дели, , 22:12 — REGNUM «Я считаю, что только Индийская Народная Партия сможет разрешить долгий конфликт связанный со строительством храма Рамы в Айодхье. Только эта партия сможет построить храм Рамы», — заявил перед молодыми сторонниками правящей партии главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх.

Политик также обвинил лидера главной оппозиционной партии Индийский Национальный Конгресс, Рахула Ганди, в том, что он «вводит людей в заблуждение» и дает ложные обещания относительно строительства храма в этом городе.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», данное заявление главного министра штата Уттар-Прадеш было сделано спустя две недели после поражения правящей партии Индии на местных выборах в нескольких штатах. Оно было также сделано на фоне давления на правящую партию со стороны Союза добровольных слуг родины — «Раштрия Сваямсевак Сангх» и националистической организации Всемирный совет индусов — «Вишва хинду паришад», которые призывают решить проблему строительства храма законодательным путем.

Напомним, что храм Рамы в Айодхье стал причиной противоречий между мусульманами и индусами Индии, которые переросли в вооруженные погромы в 1992 году. Мусульманский правитель Бабур разрушил этот храм в 16 веке и построил на его месте мечеть «Бабри Масджид». В конце 20 века идея восстановления разрушенного храма стала политическим лозунгом Индийской Народной Партии. Мечеть была разрушена индусами во время политических волнений в 1992 году, но на ее месте так и ничего не было построено.