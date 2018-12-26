Китай и США: первым делом самолеты — а торговая война может подождать?

Пекин, , 04:34 — REGNUM Желание президента США Дональда Трампа получить преференции для своей страны в торговых отношениях с Китаем не останавливается не перед чем, даже перед крупномасштабными операциями в рамках т.н. торговых войн. Тем не менее последние новости о состоянии американо-китайского сотрудничества в области гражданского самолетостроения как бы опровергают такую «однозначную» картину противостояния двух стран. Об этом в своей статье рассказывает автор ИА REGNUM Александр Шпунт.

Трампы приходят и уходят, а интересы крупных компаний остаются — так можно было бы охарактеризовать выпуск нового Boeing 737 MAX, предназначенного для компании «Эр Чайна», в китайском городе Чжоушан. Знаменательно, что этот самолет — первый для корпорации «Боинг», почти целиком собранный за пределами США, остаются лишь небольшие доработки, которые китайские самолетостроители намерены осуществить также на своих заводах.

Вероятная цель таких «доработок» — тренировка собственного персонала, который обучается для того, чтобы продвигать китайское самолетостроение теперь уже самостоятельно. Такая политика Китая продолжает приносить плоды, ведь первый китайский C919 уже совершил свой полет в мае прошлого года, так что вместо того, чтобы «выводить производство» из Китая, компания «Боинг» скорее сосредоточена на поиске преимуществ для борьбы с французским «Эрбасом», с которым в соревновании продаж в Китай «Боинг» идет с минимальным опережением в 100 самолетов. Китай же подогревает интересы борющихся друг с другом американца и европейца, закупая серьезное число самолетов и у того, и у другого.

Читайте статью Великая китайско-американская дружба: первый «Боинг», собранный в КНР и другие публикации Александра Шпунта по международной политике.