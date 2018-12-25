В Бангладеш ранен кандидат от оппозиции на парламентских выборах

Дакка, , 18:23 — REGNUM Кандидат от оппозиционной Бангладешской националистической партии Мия Нуруддин Ахмед был ранен в результате нападения. По информации бангладешского новостного издания «Протхом ало», утром 24 декабря кандидат от БНП возвращался в свой офис с митинга в столичном районе Кудалпур. В районе Потти он и его сторонники встретились с группой злоумышленников, которые набросились на представителей БНП и стали наносить удары палками. Самого Мию Нуруддина Ахмеда нападавшие били палками по голове и по шее. В результате данного нападения кандидат от округа Шариатпур-3 получил серьезные увечья, вместе с ним, по информации журналистов, ранены и 25 его сторонников. Все раненые были оперативно доставлены в ближайшую больницу.

Как заявил раненый Мия Нуруддин Ахмед, нападение на него было совершено сторонниками Авами лиг, которые хотели физически нейтрализовать ненавистного им оппозиционного кандидата. По его словам, в больнице он «не чувствует себя в безопасности» и поэтому хочет поскорее вернуться домой.