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В Кремле пока не знакомы с докладом «Голоса» по выборам в Приморье

Политика

Первые претензии после беглого анализа не подтвердились

Москва, 25 декабря 2018, 15:06 — REGNUM  Итоговый доклад ассоциации «Голос» о нарушениях, якобы допущенных в ходе выборов губернатора Приморья 16 декабря, пока не был изучен в Кремле. Скорее всего, документ тщательно проанализируют в Центризбиркоме, сообщил 25 декабря журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что первые претензии «Голоса» о якобы имевшихся нарушениях не были подтверждены, это показал беглый анализ жалоб. Так, речь шла об избирательных участках, которые не работали во время выборов, а также приводились другие данные, не соответствующие действительности.

Песков предположил, что в организации скорректировали претензии за прошедшее время. Их изучит ЦИК — самое компетентное ведомство в вопросе выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, максимальное количество голосов набрал на выборах в Приморье врио губернатора региона Олег Кожемяко. За него 16 декабря проголосовали 61,88% избирателей.

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Выборы губернатора Приморского края-2018
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